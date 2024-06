Carlos Miguel chama Luciano de ‘otário’ em rede social após confusão no clássico

Goleiro leva briga com atacante para fora do campo e provoca o jogador do São Paulo após duelo neste domingo (16) pelo Brasileirão

O goleiro Carlos Miguel levou o atrito que teve com o atacante Luciano para as redes sociais. Ele não perdoou e marcou o adversário chamando de otário numa foto. A confusão entre os jogadores ocorreu após o segundo gol do São Paulo no clássico deste domingo (16), que terminou em empate por 2 a 2, na Arena Itaquera.

Carlos Miguel estava discutindo e empurrou o argentino Calleri, quando Luciano chegou e começou a defender seu companheiro de equipe. Luciano e Carlos Miguel receberam cartões amarelos após o final da discussão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Carlos Miguel está fora da partida contra o Internacional

O goleiro será desfalque do Corinthians na partida contra o Internacional em Florianópolis, na quarta-feira (16), pela décima rodada do Brasileirão. O cartão na confusão acabou sendo o terceiro do jogador.