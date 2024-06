Bucaramanga fica com o Apertura na Colômbia e vai à Libertadores 2025

Clube do interior do país vai disputar seu primeiro torneio continental na história

Após 74 anos de existência, o Atlético Bucaramanga conquistou o primeiro título de sua história na elite do Campeonato Colombiano. Após perder para o Independiente Santa Fe no tempo normal, por 3 a 2, o time dirigido por Rafael Dudamel venceu nos pênaltis o embate no Estádio El Campín. Assim, ficou com o troféu do Apertura local e vaga na fase de grupos da Libertadores 2025.

Com a necessidade do resultado, o Santa Fe foi agressivo no ataque e abriu a conta logo aos nove minutos. Após cruzamento rasteiro, Hugo Rodallega bateu de primeira e viu a bola ir mansa pro fundo das redes. Entretanto, isso também fez com que o time da capital ficasse exposto no plano defensivo. Algo que favoreceu a igualdade onde Jhon Córdoba recebeu em plenas condições e bateu na saída de Andrés Mosquera.