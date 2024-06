Brasileirão Feminino: Ferroviária vence e crava sexta derrota seguida do Santos

Guerreiras Grenás fazem 2 a 0 e mantêm vice-liderança, agora com 28 pontos; Sereias da Vila seguem com apenas sete, na zona de rebaixamento

Com 28 pontos em uma campanha de oito vitórias e quatro empates, a Ferroviária permanece invicta na competição nacional. Por outro lado, o Santos aparece em 18º e antepenúltimo lugar, com apenas sete pontos.

O resultado manteve as Guerreiras Grenás na vice-liderança, atrás somente do Corinthians, e as Sereias da Vila na zona de rebaixamento.

A Ferroviária impôs a sexta derrota consecutiva ao Santos no Brasileirão Feminino. Afinal, fez 2 a 0 fez neste sábado (15), no Zezinho Magalhães, em Jaú (SP), pela 13ª rodada da campeonato. Duda Santos e Micaelly anotaram os gols, enquanto Thaisinha recebeu cartão vermelho e deixou as alvinegras com uma a menos na segunda etapa.

Agora, as equipes viram a chave para o Campeonato Paulista no meio de semana. A Ferroviária, que não faz boa campanha no Estadual, com apenas uma vitória em três jogos, enfrenta o Marília, quarta-feira (19), às 18h, de novo em Jaú. No dia seguinte, às 17h, as santistas encaram outra parada dura: o Palmeiras em Jundiaí.

Por conta dos compromissos da Seleção Brasileira, haverá uma pausa no Brasileirão Feminino. O retorno se dará apenas em meados de agosto. No decorrer deste período, ocorrerão somente jogos adiados de Grêmio e Internacional em razão da tragédia climática que castigou o Rio Grande do Sul.

Flamengo perde para Real Brasília

No outro confronto do dia, o Flamengo perdeu por 1 a 0 para o Real Brasília. Luciene Baião, aos 14 minutos da primeira etapa, anotou o gol de pênalti. O time da Região Centro-Oeste segue mostrando força como mandante. Afinal, alcançou o quarto triunfo em seis partidas no Distrito Federal.