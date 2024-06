Botafogo vence o Grêmio e assume a liderança do Brasileirão

Com os três pontos, o Botafogo, na ponta do Brasileirão, tem 19. Já o Grêmio, com seis pontos, está na zona do rebaixamento.

O Botafogo venceu o Grêmio por 2 a 1 neste domingo (16), pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, e agora é o líder da competição. No Kléber Andrade, em Cariacica, com mando de campo do time gaúcho, os gols da vitória alvinegra foram de Cuiabano, ex-tricolor, e Júnior Santos. Gustavo Nunes marcou pelo Imortal.

Como foi o jogo

O Grêmio começou melhor que no confronto em Cariacica. No entanto, com Cuiabano, formado pelo Imortal, o Botafogo abriu o placar aos 9′. Aliás, gol que contou com uma bonita assistência de Marlon Freitas, que deixou o lateral em grande chance de marcar. Mas, mesmo na frente no placar, o Alvinegro viu a equipe gaúcho seguir melhor em campo. O empate saiu aos 20′, com Gustavo Nunes, que fez um grande primeiro tempo. Aliás, o Grêmio, se tivesse caprichado um pouco mais no último terço do campo, poderia ter ido ao intervalo com a vantagem no marcador.

O Botafogo voltou melhor do vestiário e chegou ao gol aos 11 minutos, com Júnior Santos. O atacante recebeu passe açucarado de Luiz Henrique, dominou tirando o defensor da jogada, colocou a bola na frente e chutou na saída do goleiro. Posteriormente, poucos minutos depois, ele impediu o que seria o segundo gol do Grêmio. Aos 20′, aliás, com pressão do time mandante, John fez uma grande defesa, tirando a bola em cima da linha.

Mas, se no primeiro tempo o Grêmio desperdiçou grandes oportunidades, na segunda etapa o Botafogo repetiu esse cenário. Até o fim da partida, ambas as equipes criaram chances, mas sem balançar as redes.