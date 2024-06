Bellingham decide, e Inglaterra vence a Sérvia

Meia-atacante do Real Madrid marca no início do jogo, Inglaterra só administra e vence em sua estreia na Eurocopa de 2024

A Inglaterra correspondeu às expectativas e foi melhor em campo. Os ingleses trocaram muito mais passes e movimentaram-se, mas apresentaram certa “preguiça” para finalizar. Aos 12, porém, Saka cruzou, e a bola sobrou para Bellingham. Curiosamente, foi o próprio jogador do Real Madrid (e um dos candidatos a melhor do mundo) quem começou a jogada. Assim, ele levou a excepcional fase do clube para a seleção.

Sem mostrar o seu melhor futebol, a Inglaterra venceu a Sérvia por 1 a 0 pela primeira rodada da Eurocopa de 2024 neste domingo (16). O embate foi realizado no estádio do Schalke 04, em Gelserkinchen (ALE) e contou com gol de Bellingham, do Real Madrid.

A segunda etapa começou com a torcida da Sérvia gritando mais do que a da Inglaterra. E essa vibração atingiu o gramado, afinal, os sérvios tiveram as melhores oportunidade no início do tempo complementar, principalmente com Vlahovic, outro grande nome da Juventus. Os ingleses responderam com uma grande finalização de Arnold de fora da área.

Apesar disso, a Inglaterra seguiu morosa em campo. Percebendo isso, Stojkovic, treinador da Sérvia, colocou mais meias no jogo, deixando apenas Vlahovic no ataque. O sérvio, aliás, teve uma ótima finalização aos 36, exigindo grande defesa de Pickford, na entrada da área. No entanto, a melhor chance da segunda etapa foi do English Team, um pouco antes disso. O lance, aliás, lembrou o do gol: Bowen, que tinha acabado de entrar, cruzou da linha de fundo e achou Harry Kane. O atacante do Bayern de Munique, que jogou “praticamente em casa”, porém, acertou o travessão.

Próximos compromissos

Na segunda rodada da Eurocopa de 2024, a Inglaterra encara a Dinamarca, na próxima quinta-feira (20), às 13h, em Frankfurt. Já a Sérvia mede forças com a Eslovênia, mais cedo (10h), em Munique. A competição conta com 24 seleções, separadas em seis grupos de quatro times. Os dois melhores de cada grupo avançam para as quartas de final, assim como os quatro melhores terceiros colocados.