Bélgica x Eslováquia: onde assistir, escalações e arbitragem

Bélgica e da Eslováquia se enfrentam no Deutsche Bank Park, em Frankfurt, na Alemanha, às 13h (de Brasília), pela primeira rodada do Grupo E da Eurocopa. Os Diabos Vermelhos são os favoritos para vencer a partida, mas apesar de contar com um dos elencos mais fortes da Europa, a seleção belga não tem correspondido às expectativas nas últimas competições internacionais. Sua “geração de ouro” enfrenta pressão para obter resultados, o que pode se transformar em um peso contra.

Como chega a Bélgica

A Bélgica tem um histórico recente complicado em torneios internacionais, com eliminações surpreendentes na fase de grupos da última Copa do Mundo e nas quartas de final da Eurocopa no ano anterior. No entanto, desde que Domenico Tedesco assumiu o comando da equipe em março de 2023, os Diabos Vermelhos estão invictos, chegando à competição com uma sequência de 15 jogos sem perder, incluindo partidas oficiais e amistosos.

Os bons resultados positivos contra equipes como Croácia, Alemanha, Áustria e Inglaterra demonstram o bom momento da equipe. O objetivo agora é garantir uma vitória convincente contra a Eslováquia para afastar qualquer dúvida e reafirmar sua candidatura ao título.

Como chega a Eslováquia

A Eslováquia, afinal, participa de sua terceira Eurocopa consecutiva com a melhor geração de jogadores de sua história, e está determinada a superar a fase de grupos. Apesar disso, os belgas e os ucranianos são os favoritos para conquistar as duas vagas diretas para as oitavas de final no Grupo E.