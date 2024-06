Bahia busca empate diante do Criciúma e se mantém no G4 do Brasileirão

Segundo tempo eletrizante impede primeira vitória do Tigrão como mandante, e Tricolor desperdiça chance de liderança no Brasileiro

Em jogo de tempos distintos, Criciúma e Bahia empatam em 2 a 2 na noite deste domingo (16), pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor precisava da vitória para assumir a liderança da competição, mas foi guerreiro ao garantir um ponto após sair em desvantagem no confronto. Já o Tigrão terminou o embate com gosto de derrota, visto que esteve muito próximo de conquistar o primeiro triunfo como mandante nesta edição do torneio. O resultado manteve a equipe na zona de rebaixamento, com seis pontos.

Primeiro tempo

Invicto há 10 jogos, o Bahia encontrou muita dificuldade para criar boas oportunidades durante o primeiro tempo no Heriberto Hulse. A melhor chance tricolor, por exemplo, ocorreu apenas aos 40 minutos, quando o Criciúma já estava em vantagem no placar. Jean Lucas tabelou com Caio Alexandre e chutou com força para defesa do goleiro Gustavo, no meio do gol.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Criciúma, por sua vez, se apresentou com mais ritmo de jogo em busca da primeira vitória como mandante neste Brasileirão. A equipe pressionou o adversário principalmente pelos lados do campo e conseguiu manter o controle em boa parte da etapa inicial. A imposição surtiu efeito aos 33 minutos, com uma cobrança de falta ‘alá Ronaldinho’. Marcelo Hermes mandou à esquerda e surpreendeu o goleiro Marcos Felipe ao cobrar rasteiro, por baixo da barreira, e abrir o marcador.