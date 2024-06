Auxiliares de Tite citam ‘alma’ do Flamengo em empate, mas ressaltam injustiça por desfalques

Delegação rubro-negra embarcou para Curitiba com 11 desfalques para encarar o Athletico, pela nona rodada do Brasileirão

O Flamengo foi a Curitiba completamente esmigalhado devido à série de desfalques por convocações, lesões e suspensões. O Rubro-Negro, no entanto, não se deixou abater pelas baixas e buscou o empate em 1 a 1 com o Athletico aos 53 minutos do segundo tempo, com Evertton Araújo, em plena Ligga Arena. Dentro desse cenário, o resultado foi bastante celebrado pelo auxiliares de Tite – punido pelo terceiro amarelo -, que reconheceram a coragem dos atletas do elenco.

O primeiro a parabenizar a garra do grupo foi Cléber Xavier. Durante coletiva de imprensa, o auxiliar de Tite afirmou que o empate teve ”um gosto de vitória” para o Flamengo e pediu para que o resultado fosse bastante valorizado diante da realidade do clube.

“Foi um empate com gosto de vitória pela importância do grupo. Mas é por isso que estamos aqui na ausência do Tite. Temos cinco jogadores na Seleção, temos cinco indisponíveis por lesões. Porém, a meninada trabalhou muito em cima disso. Mas tem que valorizar nesse sentido. Apesar disso, fomos iguais no primeiro tempo e melhores no segundo. Não merecíamos sair daqui com derrota”, disse.