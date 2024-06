Áustria x França: onde assistir, escalações e arbitragem

Atual vice-campeã do mundo estreia na competição diante de uma Áustria invicta há sete jogos e esperançosa quanto à classificação às oitavas Crédito: Jogada 10

A vice-campeã da última Copa do Mundo entra em campo nesta segunda-feira, 17 de junho, para fazer sua estreia na Eurocopa 2024. Favorita ao título, a França enfrenta uma Áustria que vive um ótimo momento, atravessando uma das melhores fases da história da seleção. A partida entre Áustria e França encerra a 1ª rodada do Grupo D e está marcada para às 16h (horário de Brasília), na Merkur Spiel-Arena, em Düsseldorf. As duas seleções não se encontram na Euro desde 1960, quando os franceses eliminaram os austríacos nas quartas de final com duas vitórias. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Onde assistir A Cazé TV transmite ao vivo no Youtube, com o pré-jogo començando às 15h.

Como chega a Áustria A Áustria, antes de tudo, começa a Eurocopa com um grande desfalque: o lateral-esquerdo do Real Madrid e capitão da seleção, David Alaba, está fora do torneio devido a uma lesão no joelho esquerdo. O veterano artilheiro Arnautović, entretanto, estará disponível, mas deve iniciar no banco. Sendo assim, Michael Gregoritsch comanda o ataque ao lado de Christoph Baumgartner, do RB Leipzig. No meio-campo, a Áustria contará com Marcel Sabitzer, do Borussia Dortmund, e Konrad Laimer, do Bayern de Munique. Sob o comando de Ralf Rangnick, a seleção austríaca está em ótima forma, com apenas uma derrota nos últimos 13 jogos. Dessa forma, eles se classificaram na 2ª posição do Grupo F, um ponto atrás da Bélgica, que foi a responsável pela única derrota da Áustria. Recentemente, venceram amistosos contra seleções como Alemanha, Sérvia e Turquia.