Atlético x Palmeiras: onde assistir, escalações, arbitragem

Atlético e Palmeiras fecham, na noite desta segunda-feira (17/6), às 20h30 (de Brasília), a nona rodada da Série A do Brasileirão. O clássico será na casa do Galo, a MRV Arena. O Palmeiras tem 14 pontos, em sétimo lugar. Mesmo vencer, não deve entrar no G4 por causa do saldo de gols, mas ficará apenas dois pontos atrás do líder Botafogo. O Atlético tem 13 pontos, mas dois jogos a menos. Assim, considerando pontos perdidos, está colado nos botafoguenses.

Onde assistir Os canais Premiere e SporTV transmitem a partir das 20h30 (de Brasília). Como está o Atlético O torcedor do Galo está muito animado com a confirmação de que Hulk, recuperado de lesão, está na relação do técnico Milito e tudo indica que iniciará entre os titulares. Embora viva uma seca de gols, o atacante vem sendo um bom garçom e sempre segura os defensores de qualquer rival. Mas, em compensão, o goleiro não será o eficaz Everson. Afinal o titular levou amarelo na rodada passada e cumpre suispe~sao. Assim, entrará Matheus Mendes, com pouca minutagem, pois não joga dese novembro. Ainda assim, Matheus diz que está preparado para o desafio de enfrentar o atual bicampeão brasileiro.

“A expectativa é sempre a melhor possível. Com certeza estou pronto para fazer uma grande partida e manter o rendimento que temos na Arena MRV. Estou animado e bastante confiante para segunda-feira”, disse. Mas não é apenas Everson que estará fora. Afinal, o Galo tem outros nove desfalques, E com Battaglia suspenso, é provável que ele entre num esquema 3-5-2. Neste caso, Bruno Fuchs atuaria como volante e Rômulo ficaria na zaga. Como está o Palmeiras Abel Ferreira contava com o meia-atacante Rômulo para esta partida. Porém, ele não se recuperou de lesão e está fora. Outro ausente é Dudu. Ele estaria apto para voltar após longa ausência. mas por causa de todo o imbróglio com a informação de sua saída para o Cruzeiro e, depois, o negócio não ocorrendo, a doretoria achou melhor não o relacionar para resguardá-lo de qualquer problema. Afinal, o jogo é em Minas e o assunto segue muito quente. No mais. Assim, a escalação é a mesma da rodada passada (vitória sobre o Vasco). ATLÉTICO-MG X PALMEIRAS 9ª rodada da Série A do Brasileiro Data e Horário: 17/6/2024, 20h30 (de Brasília)

Local: MRV Arena, Belo Horizonte (MG)

ATLÉTICO: Matheus Mendes; Saravia, Igor Rabello, Bruno Fuchs e Rômulo; Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Pedrinho e Alisson; Paulinho e Hulk Técnico: Gabriel Milito.

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Naves, Murilo e Piquerez; Anibal Moreno, Zé Rafael e Raphael Veiga; Lázaro, Estevão e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (FIFA-PÈ)

Auxiliares: Nailton Junior de Sousa Oliveira (FIFA-CE) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior- PE

