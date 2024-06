Assessor de imprensa do Atlético-GO diz que foi ameçado e agredido

Um incidente incomum ocorreu no fim da derrota do Fluminense por 2 a 1 para o Atlético-GO, sábado (16), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Após o time goiano marcar o gol da vitória, o assessor de imprensa do clube, Álvaro de Castro, invadiu o campo e deu uma cambalhota. A atitude, afinal, irritou Felipe Melo, que empurrou o profissional e acabou sendo expulso. Depois da confusão, tanto o assessor quanto o clube emitiram declarações.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Oito funcionários do Fluminense me cercaram e fui agredido em outras partes do estádio. Enquanto esperava para ir à delegacia, outros funcionários também me cercaram e disseram coisas como “Aqui é o Maracanã”, relatou Álvaro ao site ge.com.