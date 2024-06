Vasco empata com o Fluminense conquista a Copa Rio Sub-15

Com uma campanha sólida, o Vasco sagrou-se campeão da Copa Rio sub-15 em cima dos garotos do Flu, em Laranjeiras

O Vasco da Gama é o campeão da Copa Rio Sub-15. Neste sábado (15), o cruzmaltino empatou por 1 a 1 com o Fluminense, no CT das Laranjeiras, em Xerém. Após vencer o primeiro duelo por 4 a 1, o Gigante da Colina só precisou do empate para confirmar a taça.

Os gols

Mesmo com a vantagem construída no primeiro jogo, o Vasco manteve o ritmo forte e impôs dificuldade para o Fluminense. Apesar do equilíbrio, o Tricolor foi quem abriu o marcador através de Cassiano Araújo.

O empate do cruzmaltino veio ainda na etapa inicial. Em troca rápida de passes, a bola ficou limpa para Diego Minete. O atacante só tocou na saída do goleiro e saiu para comemorar.