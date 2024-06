Tiquinho se torna desfalque do Botafogo após morte do pai

O Botafogo conta com um desfalque importante no jogo diante do Grêmio. Afinal, Tiquinho Soares está cortado da partida e sequer viaja com os jogadores alvinegros. O motivo da ausência é o falecimento do pai do atacante, José Nilton Soares. A informação é do “ge”.

