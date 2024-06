Suíça começa a Eurocopa com vitória sobre a Hungria

Após mandar no primeiro tempo, time suíço recua, leva pressão e quase deixa escapar os três pontos. Mas amplia no fim. Veja como foi

A Suíça parecia que não encontraria dificuldades para derrotar a Hungria. Afinal, mandou no primeiro tempo, fazendo 2 a 0, gols de Duah e Aebischer e começou no ataque na etapa final. Porém, os húngaros acordaram, foram para cima, diminuíram com Varga e pressionaram uma recuada Suíça que penou para segurar o placar. Mas num contra-ataque nos acréscimos, o time suíço ampliou com Embolo: 3 a 1. Foi a estreia das seleções no Grupo A da Eurocopa, que se realiza na Alemanha.

Com o triunfo obtido na manhã deste sábado (15/6), no Rhein EnergieStadion, em Colônia, os suíços chegam aos três pontos, em segundo lugar. Estão atrás da Alemanha, que tem os mesmos três pontos, mas melhor saldo, já que goleou a Escócia por 5 a 1 na partida de abertura, nesta sexta-feira. Hungria e Escócia têm zero.

Suíça domina no primeiro tempo

A Suíça tocava bem a bola e chegou ao gol aos 11 minutos numa bela jogada Após troca de passes de 90 segundos, e com nove dos onze jogadores participando do lance, o atacante Duah, recebeu na área de Aebisher e mandou para a rede. Inicialmente, o juiz deu impedimento, mas o VAR confirmou o gol. Os suíços seguiram mandando em campo. Por sua vez, a Hungria eventualmente assustava em chuverinhos. Mas tinha o seu astro Szoboslai, bem marcado e nada fazendo. Com maior posse (59%) e finalizações ( 5 a 3) , os suíços chegaram ao segundo gol após nova boa troca de passes que terminou com, chute certeiro de fora da área de Aebisher, aos 45.