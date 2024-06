Sérvia x Inglaterra: escalações, arbitragem e onde assistir

Ingleses chegam como um dos favoritos ao título da Eurocopa, enquanto sérvios visam surpreender no Grupo C

O jogo contará com grande policiamento, já que é visto pela polícia alemã como um jogo de ‘alto risco’. 500 hooligans sérvios são esperados para a partida – leia mais sobre aqui .

Uma das favoritas ao título da Eurocopa, a Inglaterra começa sua campanha na competição neste domingo (16), contra a Sérvia, a partir das 16h (de Brasília). O jogo será realizado na Veltins Arena, em Gelsenkirchen, e vale pelo Grupo C.

Como chega a Sérvia

Mesmo sendo franco atirador no jogo contra a Inglaterra, a Sérvia chega com motivação para o duelo. Afinal, o atacante Dusan Vlahovic lembrou do último amistoso dos ingleses antes da Euro, em que a seleção perdeu em pleno Wembley por 1 a 0 para a Islândia, que nem vaga na Euro tem. Para ele, a derrota da Inglaterra mostra que “ninguém é invencível”.

“O último amistoso nos mostrou que ninguém é invencível. Assistimos ao jogo contra a Islândia e definitivamente há algo a aprender com eles, porque venceram a Inglaterra em Wembley diante de 80 mil pessoas. Tudo é possível”, disse o atacante.

Além do citado jogador, a principal esperança da Sérvia é o também atacante Mitrovic. Ele foi o vice-artilheiro do Campeonato Saudita, com 28 gols – somente Cristiano Ronaldo fez mais que o sérvio, aliás.