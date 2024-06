Seleção do Panamá é mais uma convocada para a Copa América

Integrante do Grupo C ao lado de Estados Unidos, Uruguai e Bolívia, o Panamá divulgou a sua relação de 26 convocados para a Copa América. A saber, a estreia do selecionado caribenho ocorre no dia 23 de junho, contra o Uruguai, no Sun Life Stadium.

Da mesma forma que ocorreu com Costa Rica e Jamaica, os Catrachos chegam para o torneio continental em ritmo de competição por conta das Eliminatórias. Nesse sentido, em meio à briga por vaga na próxima Copa do Mundo, o Panamá vem de dois resultados positivos contra Guiana e Montserrat.