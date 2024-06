Romário fica no banco, America perde invencibilidade e deixa ponta da A2 do Carioca

Presidente do Mecão, 'Baixinho' acompanha do banco de reservas a derrota da equipe por 1 a 0 para o Araruama no Estádio Giulite Coutinho

Ainda não foi dessa vez que Romário cravou o seu retorno aos gramados. Presidente do America, o ‘Baixinho’ acompanhou do banco de reservas a derrota da equipe por 1 a 0 para o Araruama neste sábado (15), no Estádio Giulite Coutinho, pela quinta rodada da Série A2 do Campeonato Carioca.

Mesmo sem ser escalado pelo técnico Marcus Alexandre, o tetracampeão mundial ainda recebeu cartão amarelo por reclamação no segundo tempo. Ao levar a advertência do árbitro Carlos Tadeu Ferreira de Castro, o camisa 11 abriu os braços e indagou: “Eu?”.

O America, aliás, atuou com um homem a menos desde aos 30 minutos da primeira etapa, quando JV foi expulso. Waschington fez o gol que definiu o triunfo do Araruama e, de quebra, encerrou a invencibilidade do Mecão.