Raphinha analisa Endrick, com quem briga por vaga de titular no Brasil

Atacante diz que procura ajudar a sensação palmeirense e também fala de Yamal, de 16 anos e seu concorrente no Barcelona Crédito: Jogada 10

Raphinha trava disputa direta pela titularidade do ataque da Seleção do Brasil com Endrick. Na coletiva deste sábado (15/6) em Orlando, o atacante do Barcelona comentou sobre a joia brasileira e afirmou que, sempre que possível, procura ajudá-lo na evolução. “A gente tenta sempre ajudar da melhor maneira possível. Ele é talentoso, procura aprender, escuta conselhos”, disse. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Raphinha tomou um susto com as declarações polêmicas de Ronaldinho Gaúcho

O camisa 11 da Canarinho defende o Barcelona e lá joga ao lado de Lamine Yamal. Muitas vezes disputando posição com o garoto de apenas 16 anos que já é titular da seleção da Espanha (e foi bem na estreia da Euro, no 3 a 0 sobre a Croácia). Assim, ele briga contra dois meninos (Endrick tem 17 anos). E, na sua opinião, ser muito jovem não pode servir como empecilho para defender a Seleção. “Independentemente da idade, chega um momento ou outro que os grandes jogadores vão fazer suas estreias na Seleção. Uns mais jovens, outros com mais idade. Mas se alguém é novo e tem qualidade e potencial. Não tem de adiar estreia na Seleção. O que temos de fazer e eu faço isso também na Espanha com o Yamal, pé que o jovem se sinta com maior tranquilidade e sem pressão de levar um time nas costas “, continuou. Raphinha e suas funções na Seleção Ao ser perguntado sobre as funções que exerce na Seleção, Raphinha disse que procura jogar conforme Dorival Jr imagina. Mas, que no Barcelona, é utilizado em vários setores e que se o treinador quiser, pode trabalhar em outros setores.