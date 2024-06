Primeiro Gre-Nal do Brasileirão será no Couto Pereira, confirma CBF

Clássico em Curitiba ocorrerá no sábado (22) e será válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro

O primeiro Gre-Nal do Campeonato Brasileiro de 2024 será no próximo sábado (22), às 17h30, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. A CBF confirmou a alteração da partida, válida pela 11ª rodada, em seu site oficial.

O Grêmio, dono do mando de campo, escolheu jogar em Curitiba, visto que não pode atuar na própria casa, em Porto Alegre, que passa por reformas após as enchentes assolarem o Rio Grande do Sul.

Inicialmente, o clássico ocorreria no domingo (23), e ainda estava sem definição de local. Também não estão disponíveis os nomes que compõem a equipe de arbitragem.