Presidente da Fifa pede punição a atletas envolvidos em apostas

Presidente da Fifa, Gianni Infantino deixa clara a sua insatisfação com atletas envolvidos em apostas no futebol

Neste sábado (15), o presidente da Fifa, Gianni Infantino falou sobre casos de apostas no futebol mundial e, sem citar nomes, como por exemplo, o brasileiro Lucas Paquetá, pediu punições severas aos atletas.

“Os jogadores sabem: não se deve apostar, obviamente. No futebol, no rúgbi, qualquer esporte. Quando acontece alguma coisa, há obviamente investigações. As decisões são sérias e muito intransigentes no que diz respeito às apostas. E o futebol, em todos os níveis, inclusive no amador”, disse Infantino.