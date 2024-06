Polônia x Holanda: escalações e onde assistir

O Grupo D da Eurocopa começa neste domingo (16), com o duelo entre Polônia e Holanda, no Volksparkstadion, em Hamburgo, a partir das 10h (de Brasília). Poloneses e holandeses têm a companhia de França e Áustria no grupo. Saiba, então, como chegam as seleções para a partida que abre a chave.

Como chega a Polônia

A Polônia chega com um grande problema para sua estreia, já que o craque e capitão Robert Lewandowski está fora por lesão. Ele sofreu ruptura no músculo bíceps femoral no amistoso contra a Turquia. A tendência é que ele volte para a segunda rodada, contra a Áustria, na próxima sexta (21). Outro problema é a ausência do também atacante Milik. Ele se machucou no amistoso contra a Ucrânia e está fora da Euro.