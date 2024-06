Palmeiras acerta a contratação de Mauricio, do Internacional

Palmeiras entrou forte no mercado de transferências e acertou a chegada do meia Mauricio, desejo antigo de Abel Ferreira Crédito: Jogada 10

O sábado (15) do Palmeiras está agitado. Se por um lado Dudu foi embora rumo ao Cruzeiro, por outro o Alviverde entrou em acordo com o meia Mauricio, do Internacional. O acordo gira em torno de R$ 55 milhões. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine De acordo com os jornalistas André Hernán e Bruno Andrade, a transferência foi sacramentada e o jogador é aguardado em São Paulo para realizar exames e assinar contrato junto ao Verdão.

Revelado pelo Cruzeiro, Mauricio acumula passagem pelo Desportivo Brasil antes de chegar ao Internacional. No Beira-Rio, ele disputou 176 partidas e anotou 25 gols. Mauricio na mira de Abel Ferreira Nos bastidores, o técnico Abel Ferreira nunca escondeu a sua admiração pelo atleta. A contratação é um pedido antigo do português, que trabalha na reformulação do elenco palmeirense a todo vapor. Um dos pontos que ajudou a diretoria a atende Abel Ferreira sobre Mauricio é a saída de Dudu. Com a ida do camisa 7, o clube ganha fôlego na folha salarial e abre espaço para novas investidas no mercado de transferências.