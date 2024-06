Morre Kevin Campbell, ex-jogador de Arsenal e Everton, aos 54 anos

Um dos pontos altos foi no Everton, quando, em 2000, tornou-se o primeiro negro a ser capitão na história do clube. Ele também ostentou o curioso fato de ser o jogador que mais fez gols na história da Premier League sem ganhar uma convocação para sua seleção principal.

We are devastated to learn that our former striker Kevin Campbell has died after a short illness.

Kevin was adored by everyone at the club. All of us are thinking of his friends and family at this difficult time.

Rest in peace, Kevin ❤️ pic.twitter.com/Kiywyo7nTr

— Arsenal (@Arsenal) June 15, 2024