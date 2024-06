Marlon pode completar 100 jogos pelo Fluminense: ‘Jamais imaginei’

Tricolor mede forças com o Atlético-GO neste sábado (15). às 21h (de Brasília), no Maracanã, e zagueiro pode alcançar tal feito

Depois da derrota para o Botafogo, o Fluminense volta a campo neste sábado (15), às 21h (de Brasília), para medir forças com o Atlético-GO, no Maracanã, pelo Brasileirão. Caso entre em campo, o zagueiro Marlon completará 100 jogos com a camisa tricolor. O defensor, que tem contrato de empréstimo até o fim de junho, falou sobre a possibilidade do feito.

“Essa marca representa algo muito importante para mim pessoalmente. Só eu, minha família e quem está no clube sabem o carinho e o amor que eu tenho pelo Fluminense. E poder completar 100 jogos, podendo ajudar, cooperar e somar representa algo que eu jamais imaginei”, disse.