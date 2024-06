Lucas Leiva, aposentado, descarta ser treinador: ‘Muito desgastante’

Aos 37 anos, o ex-volante Lucas Leiva, que fez história no Grêmio e no Liverpool, largou as quatro linhas. No entanto, ao pendurar as chuteiras, iniciou uma nova caminhada no mundo da bola, agora como empresário. Ele, inclusive, ressaltou que seu objetivo é contribuir com jovens atletas que sonham com o futebol.

