Helinho brilha e Red Bull Bragantino vence o Juventude

Red Bull Bragantino jogou com um a menos grande parte do jogo e levou a melhor contra o Jaconero

No Nabi Abi Chedid, o Red Bull Bragantino derrotou o Juventude por 2 a 1, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Massa Bruta está na quinta colocação, com 15 pontos. O Jaconero é o 12º, com 10 pontos.

Calendário

Na próxima rodada, o Red Bull Bragantino encara o Palmeiras, no Allianz Parque. Enquanto isso, o Juventude tenta a recuperação diante do Vasco da Gama, no Alfredo Jaconi.