Grêmio x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

Neste domingo (16/06), tricolores e alvinegros se enfrentam no Kléber Andrade, em Cariacica, pela nona rodada do Brasileirão

O fim de semana promete um duelo emocionante entre gaúchos e cariocas no Brasileirão. Afinal, Grêmio e Botafogo se enfrentam neste domingo (16/06), às 18h30 (de Brasília), no Kléber Andrade, em Cariacica, pela nona rodada.

LEIA MAIS: Marchesín vira reserva do Grêmio e discorda de rodízio: ‘Tem que respeitar’

Onde assistir

O Premiere (TV fechada) transmite o jogo entre Grêmio e Botafogo, pelo Brasileirão.

Como chega o Grêmio

Com seis pontos conquistados, os jogadores tricolores estão no 13° lugar do campeonato. O jogo vale muito para as pretensões do clube. Afinal, um resultado negativo pode colocar os gaúchos na zona de rebaixamento. Renato Gaúcho, dessa forma, pretende ir com força máxima em campo.