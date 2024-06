Goleiro da seleção de Montenegro morre aos 26 anos

“Estamos profundamente tristes pela perda trágica do nosso querido Matija Sarkic. Matija não era apenas um atleta notável, mas também um querido companheiro e amigo. Ele foi o presente e o futuro da nossa seleção. Sua morte inesperada nos deixou todos em estado de choque e luto” escreveu, assim, a federação montenegrina.

Millwall Football Club is completely devastated to announce that Matija Sarkic has passed away at the age of 26.

— Millwall FC (@MillwallFC) June 15, 2024