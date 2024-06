Fluminense x Atlético-GO, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h30

Dueloq uente no Maracanã. Os rivais estão mal na tabela e quem tropeçar dorme no Z4. Christian Rafael na naração

Jogo quente entre Fluminense e Atlético-GO, na noite deste sábado (15/6), às 21h (de Brasília) pelo Brasileirão. Afinal, este duelo coloca frente a frente dois times que estão mal na tabela. O Fluminense tem seus pontos e é o primeiro fora da zona de rebaixamento. Já o Atlético-GO, com cinco pontos, está dentro do Z4. Ou seja, quem tropeçar neste duelo no Maracanã terminará a rodada na zona de degola. Este jogo terá a cobertura da Voz do Esporte. A transmissão começa com um esquenta a partir das 19h30. E com a bola rolando, Christian Rafael estará na narração.

Além de Christian Rafael, este jogo entre Flu e Dragão terá os comentários de Figueiredo Jr e as reportagens de Giovanni Danjo. Não deixe de conferir este duelo com a Voz do Esporte. Basta clicar na arte acima.