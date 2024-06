Espanha vence Croácia em jogo com marca histórica de Yamal

No jogo de abertura do Grupo B da Eurocopa, time espanhol faz 3 a 0 nos croatas. Yamal se torna o jogador mais jovem a atuar no torneio

A Espanha, com 15 minutos muito eficazes no primeiro tempo, começou com o pé direito a sua campanha na Eurocopa. Neste sábado (15/6), na abertura do Grupo B, venceu a Croácia por 3 a 0, no Estádio Olímpico de Berlim. Os gols dos espanhóis saíram entre os 28 e 47 da etapa inicial, marcados por Morata, Fabián Ruiz e Carvajal. Mas o time espanhol freou o ritmo na etapa final. Assim, a Croácia teve a chance de diminuir. Teve um pênalti que Petkovic perdeu e, no rebote, marcou. Mas em lance irregular. E o tento acabou anulado.

Neste jogo, um fato histórico: Lamine Yamal, entrou como titular e se tornou o primeiro jogador com 16 anos a atuar em uma partida de Euro. O garoto-sensação do Barcelona fez um bom jogo, principalmente no primeiro termpo, e deu um passe açucarado para o gol de Carbajal.

Espanha 3 a 0 na primeira etapa

Após 25 minutos sonolentos, modorrentos e com poucas emoções, tirando uma ou outra tentativa de Lamine Yamal pela esquerda diante de uma Croácia que cadenciava o jogo, a Espanha conseguiu furar o bloqueio aos 28 minutos. Fabián Ruiz recebeu no meio de campo e fez um excelente passe para Morata entrar no meio da zaga e, na área, bater para fazer 1 a 0. Somente aí a Croácia foi dar seu primeiro chute perigoso a gol, com Kovacic. Porém, foi a Espanha que ampliou quando Fabián Ruiz. O jogador do PSG recebeu na entrada da área, saiu da marcação e bateu rasteiro sem chance para Livakovic.