Eslovênia x Dinamarca: escalações, arbitragem e onde assistir

Eurocopa-2024 já em andamento e está chegando a hora da abertura do Grupo C. Será neste domingo (16), em duelo entre Eslovênia e Dinamarca, no MHPArena, em Stuttgart, a partir das 13h (de Brasília). O jogo marca, dessa forma, a volta de Christian Eriksen à Euro após o mal súbito que o jogador sofreu na edição anterior. Quer saber tudo sobre o Grupo C da Eurocopa? Clique AQUI e veja o guia do Jogada10! Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Como chega a Eslovênia A Eslovênia chega para disputar a Euro apenas pela segunda vez em sua história. A primeira foi em 2000, quando o time não passou da fase de grupos. Curiosamente, a Dinamarca, adversária deste domingo, também estava naquele grupo, aliás.

As notícias boas são os retornos do zagueiro Miha Blazic e do ponta Benjamin Verbic aos treinamentos. O meia Petar Stojanovic também está de volta após perder os amistosos contra Armênia e Bulgária. LEIA MAIS: Suíça começa a Eurocopa com vitória sobre a Hungria Como chega a Dinamarca Campeã em 1992, a “Dinamáquina” vem de grande campanha na edição de 2020, disputada entre junho e julho de 2021 por conta da pandemia da Covid-19. Embalados pela união do grupo, a seleção só foi eliminada na semifinal, na prorrogação, contra a Inglaterra, que viria a ser vice-campeã.