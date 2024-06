Cuiabá x Fortaleza: onde assistir, escalações e arbitragem

Em mais um duelo que promete agitar a nona rodada do Brasileirão neste final de semana, Cuiabá e Fortaleza jogam, neste domingo, às 18h30, na Arena Pantanal. O embate coloca frente a frente duas equipes com diferentes objetivos no campeonato.

Aliás, o Dourado foi derrotado pelo Cruzeiro por 2 a 1 e está na vice-lanterna da competição, com apenas quatro pontos em oito partidas. Do outro lado, o Leão do Pici perdeu para o Bahia, por 1 a 0, na Arena Fonte Nova -, resultado que deixou a equipe seis pontos afastado do G-4.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Onde assistir

O confronto entre Cuiabá e Fortaleza terá transmissão exclusiva do Premiere (canal de pay-per-view).