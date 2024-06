Corinthians x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem

Neste domingo (16), a Neo Química Arena será palco do clássico entre Corinthians e São Paulo, valido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar a partir das 16h (de Brasília). O Majestoso marca o encontro de times em momentos opostos. Enquanto o Timão briga ara fugir da zona de rebaixamento, o Tricolor tenta voltar ao G-4.

Como chega o São Paulo

Se um lado do clássico está em crise, o São Paulo vive realidade diferente. Luis Zubeldía ainda não perdeu no comando da equipe e briga para entrar no G-4 do Brasileirão. A principal novidade na escalação é Arboleda, que retorna ao time titular. No ataque, a aposta fica no trio Lucas Moura, Luciano e Calleri.

Corinthians X SÃO PAULO

Brasileirão-2024 – Nona rodada

Data e horário: 15/6/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

CORINTHIANS: Carlos Miguel; Matheuzinho, Cacá, Caetano e Hugo; Raniele, Gabriel Moscardo (Breno Bidon) e Igor Coronado; Gustavo Mosquito, Yuri Alberto e Wesley.

SÃO PAULO: Jandrei, Igor Vinicius, Arboleda, Alan Franco e Welington; Alisson, Luiz Gustavo e Nestor; Lucas, Luciano e Calleri. Técnico: Luis Zubeldía.

Árbitro: A definir

Assistentes: A definir

VAR: A definir

