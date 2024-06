Corinthians acerta venda de jovem ao Porto

A informação é do “Uol”, neste sábado (15). Segundo a matéria, o jogador de 18 anos estava na reta final de seu contrato, com o clube evitando perdê-lo de graça. Os valores, porém, não foram informados.

O Corinthians está acertando a venda do lateral-esquerdo Kaio Henrique, do time sub-20, para o Porto. O clube paulista manterá 40% dos direitos econômicos do jogador.

O contrato de Kaio Henrique com o Porto será de quatro temporadas com o Porto, mas o jogador chegará para ficar inicialmente na equipe B do time português. Kaio fez o gol do título paulista sub-17 do Corinthians, em final contra o São Paulo.

