CBF divulga áudio do VAR de gol anulado do Santos

Neste sábado (15), a CBF divulgou o vídeo com análise do gol anulado de Julio Furch, do Santos. Diante do Operário-PR, o atacante marcou o gol de empate do Peixe aos 50 minutos da etapa final, mas após revisão da arbitragem, o tento foi anulado e o Fantasma venceu por 1 a 0.

Na visão de Alex Gomes Stefano, responsável pelo VAR, o jogador santista estava com o pé a frente do último homem, situação que caracterizou o impedimento.