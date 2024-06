Brighton anuncia Fabian Hurzeler, o técnico mais novo da Premier League

Técnico alemão Fabian Hurzeler assinou contrato com o Brighton e vai dirigir o time inglês até junho de 2027

O Brighton anunciou neste sábado (15) a contratação do técnico Fabian Hurzeler. Com apenas 31 anos, o alemão se torna o treinador mais jovem da história da Premier League. O contrato com o time inglês é válido até junho de 2027.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com o acerto firmado, o treinador é aguardado nos próximos dias para se apresentar ao Brighton e programar a pré-temporada, que será realizada no mês de julho.