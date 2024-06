Avaí vence Guarani de virada e dorme na liderança da Série B

O Avaí fez o dever de casa diante do lanterna da Série B do Brasileiro e assumiu a liderança da tabela. Ao menos provisoriamente. Afinal, venceu por 3 a 2 o Guarani na noite desta sexta-feira (14), pela décima rodada, em Florianópolis.

Hygor, duas vezes, e João Paulo balançaram as redes para os anfitriões. Caio Dantas e Airton anotaram os gols do time paulista no Estádio da Ressacada.

O resultado coloca a equipe de Santa Catarina na primeira posição. Contudo, precisará torcer por tropeços dos rivais diretos (América-MG, Goiás e Mirassol) para se manter no topo neste fim de semana. Por outro lado, o Bugre ocupa a última colocação.