Atacante do Brasil, Raphinha alfineta Mbappé

Recentemente Mbappé fez um comentário valorizando a Eurocopa e minimizando a Copa América. Isso gerou uma declaração irônica de Messi sobre a declaração do Francês. Perguntado sobre isso na coletiva deste sábado (15/6) na Seleção Brasileira, Raphinha lembrou que Mbappé já tinha feito declaração parecida sobre as eliminatórias da América do Sul e Europa. Claro, puxando para o lado europeu. E Raphinha também deu uma alfinetada no francês.

“Também vi uma declaração em que ele falava sobre as Eliminatórias da Europa, que são melhores. É uma opinião dele. Cada um pode falar o que pensa e não estou aqui para mudar a opinião de ninguém. Infelizmente para o Mbappé, ele perdeu uma Copa do Mundo para uma seleção sul-americana. Aliás, queria muito ver as seleções europeias jogandos nos campos que a gente enfrenta na América do Sul. E na altitude que temos aqui no continente”.

