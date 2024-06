Albânia faz gol mas rápido das Euros. Mas Itália vira e vence

Após levar um gol com apenas 24 segundos, Azzurra, atual campeã, levanta a poeira, vira e começa bem a edição 2020 do torneio

Apesar do susto de levar um gol com apenas 24 segundos, a Itália impôs seu melhor futebol e favoritismo. Assim, venceu a Albânia na estreia das equipes no Grupo B da Eurocopa: 2 a 1. Os albaneses, treinados pelo brasileiro Sylvinho, marcou o gol mais rápido da história da Euro com Bajrami. Mas antes dos 16 minutos a Itália já tinha virado. Gols do zagueiro Bastoni e do apoiador Barella.

Assim, a Itália encerra a primeira rodada do Grupo B com três pontos, ao lado da Espanha (que mais cedo venceu a Croácia por 3 a 0). Croatas e Albaneses estão com zero. Na próxima rodada, dia 19, jogam Croácia x Albânia e o clássico Itália x Espanha.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Veja aqui tudo sobre o Grupo B da Eurocopa