VÍDEO! Suárez capricha em autógrafo em fã; vai virar tatuagem

Um torcedor com a camisa do Nacional, do Uruguai, fez um pedido especial a Luizito Suárez: um autógrafo com o objetivo de virar tatuagem. O jogador do Inter Miami, então, caprichou e assinou a panturrilha do fã e o momento foi compartilhado pelo perfil oficial da seleção uruguaia.

O caso aconteceu durante a preparação da seleção albiceleste para a Copa América nos Estados Unidos. Aliás, os treinos estão acontecendo em Palm Beach, na Flórida. A presença da equipe atrai muitos fãs, que se mostram entusiasmados ao lado dos jogadores.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No vídeo, o homem garante que o autógrafo do ídolo será autografado. Veja abaixo: