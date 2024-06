VÍDEO! Cristiano Ronaldo Jr marca golaço com ‘ajeitada’ de Luva de Pedreiro

CR7 na Eurocopa

Enquanto o filho se diverte e engaja nas redes sociais, o camisa 7 de Portugal se prepara para sua sexta Eurocopa podendo alcançar 900 gols na carreira.

Na chegada da delegação portuguesa à Alemanha, o craque celebrou a oportunidade de disputar mais uma vez a competição e revelou que Portugal vai em busca do título.

“Eu desfruto do futebol, os recordes são uma consequência. Para mim, não é uma meta, porque acho que isso aparece naturalmente. Estou feliz, será minha sexta Eurocopa, é desfrutar da melhor maneira, jogar bem, que a equipe possa ganhar e tentar dar o meu máximo”, disse o astro português.

No momento, Cristiano Ronaldo está empatado com o ex-goleiro espanhol Iker Casillas, como jogadores que mais disputaram edições de Eurocopa. Mesmo assim, o camisa 7 admite que se sente nervoso antes dos jogos da seleção.

“Ansiedade existe sempre, existe aquele frio na barriga, principalmente um dia antes do jogo, no dia do jogo, mas isso é normal, isso faz parte. Ainda bem que sinto, porque quando eu não sentir, é melhor desistir e parar”, revelou CR7.

