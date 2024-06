Veja os carros dos craques da Eurocopa 2024

Carros de luxo, modelos esportivos... Os jogadores que disputam a Eurocopa costumam desfilar com modelos exclusivos

A Eurocopa reúne uma verdadeira seleção de astros do futebol mundial com salários estratosféricos e, alguns deles, com gosto refinado para carros de luxo. A seleção foi feita pela revista especializada em veículos “autoesporte”.

Entre os grandes nomes, Cristiano Ronaldo se destaca por ter uma coleção. Isso porque o camisa 7 de Portugal possui uma impressionante coleção de carros, incluindo Rolls-Royce Cullinan, Bugatti Chiron, Lamborghini Urus, Ferrari Purosangue e um raro McLaren Senna. Aliás, colecionadores apontam que ele também possui dois modelos exclusivos: Bugatti La Voiture Noire e Ferrari Monza SP2.

Outro que possui um carrão de luxo é Mbappé, mas um fato curioso o impede de dirigir. Isso porque o francês reforço do Real Madrid não possui carteira de motorista. Aliás, a lista tem outros grandes nomes como Modric, Bellingham, Lukaku, De Bruyne e Lewandowski.