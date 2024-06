Torcedores da Escócia sofrem grave acidente na Alemanha antes da Eurocopa

Alemanha enfrenta a Escócia no jogo de abertura da Euro, nesta sexta (14), às 16h, em Munique. Anfitriões buscam quebrar jejum de 28 anos

Susto! Torcedores da Escócia sofrem grave acidente de carro na Alemanha antes do início da Eurocopa. O incidente deixou seis feridos, sendo cinco deles escoceses, próximo ao aeroporto de Weeze, na cidade de Düsseldorf, na noite da última quinta-feira (13). Todas as vítimas foram levadas para hospitais. De acordo com a polícia local, o episódio negativo ocorreu por um equívoco referente à direção.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Houve uma batida frontal de dois veículos e as autoridades locais entendem que os escoceses se locomoviam na contramão. Isso porque há uma inversão na direção segundo as leis de trânsito entre Alemanha e Escócia. Assim, os visitantes do Reino Unido que estavam em um carro alugado teriam esquecido tal detalhe.