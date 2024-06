Suspenso, Sforza desfalca o Vasco contra o Cruzeiro; João Victor volta

Titular contra o Flamengo, na estreia de Álvaro Pacheco, Sforza foi reserva no duelo contra o Palmeiras. Ele entrou aos 37′ do primeiro tempo para substituir Rojas, que sofreu uma pancada na cabeça e saiu com suspeita de concussão.

O Vasco enfrenta a Raposa no domingo, às 18h30 (de Brasília), em São Januário, em partida válida pela nona rodada do Brasileirão. Em 14º, com apenas seis pontos, o Cruz-Maltino já se vê em situação ruim na competição. A equipe tem a pior defesa, com 19 gols sofridos, e o pior saldo (-12) entre os 20 concorrentes.

