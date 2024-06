Seleção Brasileira volta aos treinos após empate com incerteza no meio-campo

Apesar do atraso, o grupo treinou em campo reduzido, com exercícios de pressão que indicaram a equipe titular na cabeça de Dorival Júnior para a estreia Canarinho na Copa América.

Desse modo, Dorival sinaliza que o meio-campo é o setor ao qual tem mais dúvidas para a largada na competição. Restam, ainda, mais de uma semana de treinos para os testes envolvendo variações táticas. Contudo, a tendência é a de que a base titular tenha esses jogadores, com Alisson na meta.

Endrick de novo entre os reservas

Destaque da Seleção no começo do ciclo de Dorival à frente da Amarelinha, com três gols em quatro jogos, Endrick apareceu de novo entre os reservas. Ele, aliás, deve iniciar o torneio nesta situação.

A joia que despontou para o futebol no Palmeiras se juntará ao Real Madrid a partir de julho. Embora seja o camisa 9 do Brasil na Copa América, o atacante de 17 anos atrai cuidados de Dorival, que age com cautela para não queimar etapas no amadurecimento do jovem.