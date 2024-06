Ronaldinho Gaúcho diz que vai ‘abandonar’ o Brasil na Copa América

Pentacampeão mundial detona Seleção Brasileira às vésperas do torneio nos Estados Unidos: 'Falta garra, alegria, entrega... está faltando tudo'

Pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira, Ronaldinho Gaúcho está decidido: vai ‘abandonar’ a Canarinho durante a Copa América. Vencedor do torneio em 1999, o ex-jogador afirmou que não vai assistir a nenhum jogo do Brasil na edição atual. E justificou o motivo.

“Não vou assistir a nenhum jogo (do Brasil). (Está) faltando garra, alegria, (está) faltando jogar bem. Então não vou assistir a nenhum jogo. Vou abandonar o Brasil”, disse, em entrevista ao canal Cartoloucos, no Youtube.

“As coisas não estão andando bem. Está faltando garra, entrega, faltando tudo”, acrescentou.