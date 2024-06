Ronald valoriza boa campanha do Operário e projeta duelo contra o Santos

Atacante de 27 anos jogou oito das nove partidas do time até aqui no torneio e acredita na vitória do Fantasma diante do Peixe Crédito: Jogada 10

Reforço dessa temporada na equipe do Fantasma, o atacante Ronald projetou o duelo contra o Santos, que acontece nesta sexta-feira (14), em Ponta Grossa, pela Série B, do Campeonato Brasileiro. A equipe vem de uma vitória por 1 a 0 sobre o Guarani jogando fora de casa e agora terá um duelo difícil contra o Peixe. "O Santos é um gigante do futebol brasileiro. É dado como o principal favorito para vencer a Série B, então enfrentar eles com certeza não será fácil. Mas jogaremos com o apoio do nosso torcedor e vamos em busca de um bom resultado.", finalizou.