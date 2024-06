Renato Gaúcho pede compreensão no Grêmio e aplaude atuação contra o Flamengo

Renato Gaúcho aplaudiu seu time mesmo após a derrota para o Flamengo, em jogo da oitava rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. O técnico do Tricolor elogiou as ações ofensivas e lamentou não ter aproveitado as oportunidades.

“Acho que vocês viram outro jogo, começa por aí. Minha equipe esteve muito bem. Criamos chances. Concordo que não acertamos a maioria dos chutes no alvo, mas poderíamos ter saído na frente pelas oportunidades que criamos no primeiro tempo. No final, tomamos o gol, voltamos para o segundo tempo buscando o empate, sabendo que deixaríamos espaço para o contra-ataque”, disse Renato.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O técnico gremista também pediu compreensão para o momento do time gaúcho e revelou o que a diretoria do Tricolor tem feito para manter jogadores próximos de suas famílias.