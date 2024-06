Reforço do Boca Juniors, Medel se despede do Vasco: ‘Foi de corpo e alma’

O Vasco anunciou a rescisão do zagueiro Medel na tarde desta quinta-feira (13), que está a caminho do Boca Juniors, da Argentina. Assim, o defensor utilizou suas redes sociais para se despedir do clube carioca e fez questão de ressaltar sua entrega em campo para defender a cruz de malta no peito.

“Pra valer a pena tem que ser de corpo e alma, e foi! Nunca faltou a dedicação, a garra e o amor que esse clube e a torcida merecem. Muito obrigado a toda a equipe e a todos os profissionais com generosidade e humildade me acolheram. Gratidão a toda a torcida que sempre me recebeu de maneira muito calorosa e especial. Levarei um pedaço de cada um de vocês em meu coração! Foi uma honra fazer parte do Clube de Regatas Vasco da Gama”, disse.