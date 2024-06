RB Bragantino x Juventude: escalações, arbitragem e onde assistir

Equipes estão no meio da tabela e duelam para subir na tabela do Campeonato Brasileiro. Embate acontece em Bragança Paulista

RB Bragantino e Juventude se enfrentam neste sábado (15), às 18h30, no estádio Nabi Abi Chedid, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo coloca frente a frente duas equipes que sonham com posições mais altas na tabela. O Massa Bruta é o sétimo colocado, com 12 pontos, enquanto a equipe Jaconera está na 12° posição, com 10 pontos somados. Assim, um triunfo pode colocar um destes times mais próximos da zona de classificação da Libertadores.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Onde assistir

A partida terá transmissão do Premiere